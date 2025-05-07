İstifa süreci hakkında

Merhabalar arkadaşlar meskekte 9.5 yıl oldu. Ankarada görev yapıyorum.Belirsizlikler çok yordu yıllardır düşünüyordum zaten işte buldum dışarda daha düşük maaşla ancak huzurlu hafta sonu tatil, 8-6 iş. Benim için yeterli hayattan çok beklentim yok zaten.

Şimdi size sorum şu olacak tecrübeli olanlar var ise;

En geç 16-20 temmuz arası istifa etmiş olmam gekiyor çünkü 16-17 temmuzda sigorta girişim yapılacak nezaman dilekçe yazmam gerekiyor kaç günde onaylanıyor kimin onayıyla oluyor. Resmi yollarda süreç uzarsa 10 gün işe gitmeyip müstafi sayılmaya çalışırım en kötü ihtimal.