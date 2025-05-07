Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mayıs 2025 20:02
İstifa süreci hakkında

Merhabalar arkadaşlar meskekte 9.5 yıl oldu. Ankarada görev yapıyorum.Belirsizlikler çok yordu yıllardır düşünüyordum zaten işte buldum dışarda daha düşük maaşla ancak huzurlu hafta sonu tatil, 8-6 iş. Benim için yeterli hayattan çok beklentim yok zaten.

Şimdi size sorum şu olacak tecrübeli olanlar var ise;

En geç 16-20 temmuz arası istifa etmiş olmam gekiyor çünkü 16-17 temmuzda sigorta girişim yapılacak nezaman dilekçe yazmam gerekiyor kaç günde onaylanıyor kimin onayıyla oluyor. Resmi yollarda süreç uzarsa 10 gün işe gitmeyip müstafi sayılmaya çalışırım en kötü ihtimal.


Kominist558
Aday Memur
07 Mayıs 2025 20:08

Psikiyatri ye git gih ol.bayram seyran tatil


emir_68
Aday Memur
07 Mayıs 2025 20:32
Bende Ankarada çalışıyorum devrem benimde aklımda istifa var bakalım hakkımızda hayırlısı olsun ne iş yapcaksın

les.roc
Aday Memur
07 Mayıs 2025 21:16
bence istifa edersen sonradan çok pişman olursun geçen sene bir arkadaşım istifa etti polis maaşına yakın bir maaş alıyordu sonradan anlasamadi çalıştığı yerle geri dönmek istedi polislige dönemedi iyi düşün maaslarimiz azda olsa memursun sonuçta

Hansez
Memur
07 Mayıs 2025 21:50
bu maaşa bu özlük haklarının verilmemesi ve tüm belirsizlikler insanları bu düşünceye sevk ediyor.

alptigin38
Aday Memur
07 Mayıs 2025 22:30

Devrem benim de 20 yıl olmasına 2 yıl kaldı çalıştığım ilde devren satılık kafe tarzı işyeri bakıyorum kafama göre bi yer bukursam devralacağım 2 yıl sonra da istifa edeceğim inşallah planım bu


istifaederim
Aday Memur
08 Mayıs 2025 08:59

Pişman olmam daha önce 1 sene ücretsiz izne ayrıldım baktım gayet mutluydum dönünce nekadar kötü bir hayatımın olduğunu tekrar gördümo yüzden kararım kesin. istifa sonrası promosyonu geri isterlermi ayrıca.

Tecrübeli arkadaş varsa istifa dilekçesi nekadar sürede kabul oluyor bunla iligli net bilgi cevap alamadım henüz.


Feritdemir0133
Aday Memur
08 Mayıs 2025 09:15

İstifa et istirahat et

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