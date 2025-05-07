İstifa süreci hakkında

Merhabalar arkadaşlar meskekte 9.5 yıl oldu. Ankarada görev yapıyorum.Belirsizlikler çok yordu yıllardır düşünüyordum zaten işte buldum dışarda daha düşük maaşla ancak huzurlu hafta sonu tatil, 8-6 iş. Benim için yeterli hayattan çok beklentim yok zaten.
Şimdi size sorum şu olacak tecrübeli olanlar var ise;
En geç 16-20 temmuz arası istifa etmiş olmam gekiyor çünkü 16-17 temmuzda sigorta girişim yapılacak nezaman dilekçe yazmam gerekiyor kaç günde onaylanıyor kimin onayıyla oluyor. Resmi yollarda süreç uzarsa 10 gün işe gitmeyip müstafi sayılmaya çalışırım en kötü ihtimal.
Merhabalar arkadaşlar meskekte 9.5 yıl oldu. Ankarada görev yapıyorum.Belirsizlikler çok yordu yıllardır düşünüyordum zaten işte buldum dışarda daha düşük maaşla ancak huzurlu hafta sonu tatil, 8-6 iş. Benim için yeterli hayattan çok beklentim yok zaten.
Şimdi size sorum şu olacak tecrübeli olanlar var ise;
En geç 16-20 temmuz arası istifa etmiş olmam gekiyor çünkü 16-17 temmuzda sigorta girişim yapılacak nezaman dilekçe yazmam gerekiyor kaç günde onaylanıyor kimin onayıyla oluyor. Resmi yollarda süreç uzarsa 10 gün işe gitmeyip müstafi sayılmaya çalışırım en kötü ihtimal.