Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mayıs 2025 20:02
İstifa süreci

Merhabalar arkadaşlar meskekte 9.5 yıl oldu. Ankarada görev yapıyorum.Belirsizlikler çok yordu yıllardır düşünüyordum zaten işte buldum dışarda daha düşük maaşla ancak huzurlu hafta sonu tatil, 8-6 iş. Benim için yeterli hayattan çok beklentim yok zaten.

Şimdi size sorum şu olacak tecrübeli olanlar var ise;

En geç 16-20 temmuz arası istifa etmiş olmam gekiyor çünkü 16-17 temmuzda sigorta girişim yapılacak nezaman dilekçe yazmam gerekiyor kaç günde onaylanıyor kimin onayıyla oluyor. Resmi yollarda süreç uzarsa 10 gün işe gitmeyip müstafi sayılmaya çalışırım en kötü ihtimal.


Kominist558
Aday Memur
07 Mayıs 2025 20:08

Psikiyatri ye git gih ol.bayram seyran tatil


emir_68
Aday Memur
07 Mayıs 2025 20:32
Bende Ankarada çalışıyorum devrem benimde aklımda istifa var bakalım hakkımızda hayırlısı olsun ne iş yapcaksın
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