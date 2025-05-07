Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Mayıs 2025 20:57
Becayiş Geri Gelsin

Mevcut durumda kadrolardaki bu doluluk ve fazlalığa baktığımızda öğretmenlerin özellikle il dışı yer değiştirmeleri ancak becayiş ile mümkün olabilecek hâle gelmiştir. Yıllardır gurbette olan bekâr öğretmenler olarak artık memleketimize veya yaşamak istediğimiz bir yere tayin olmak istiyoruz. MEB'e ve CİMER'e başvurursak en azından yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde bu konunun dikkate alınmasına etki edebiliriz.


Enkidu1
Memur
07 Mayıs 2025 21:00

İl içi tayin kılavuzunda il içinde sıra oluşan okullara Ağustos ayına kadar atama yapılmayacağı yazıyor, o tarihe kadar il dışı yapılmış olacağından o sıra oluşan okullar da olmayınca biz nereyi tercih edeceğiz. Son düzenleme ile beraber artık il dışı tamamen sözde bir uygulamaya dönüşecek. Sesimizi duyuralım arkadaşlar.


majesteleri7
Daire Başkanı
07 Mayıs 2025 21:13

Sanki o çözüm mü?Parayla yer satılır bu sefer de.


BuAşkFazlaSana
Şef
07 Mayıs 2025 21:55

Öğretmenlerin yararına olacak hiçbir şey getirmezler boşuna uğraşmayın.


Braweheart01
Genel Müdür
07 Mayıs 2025 22:19

becayiş insanlar birbirini görmeden sistem üzerinden hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılırsa para dönmez. hepsi bir yazılıma bakar. becayiş yapmak isteyenler sisteme veri girişi yaparlar karşı taraftan da bunu görüp tercih yaparlar puanı yüksek olanın tayini çıkar çok zor birşey değil

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ek ders yattı mı? (2025 Nisan)Sizce cezası ne olur?ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Alan DeğişikliğiSıra tayin göstermelik mi?Bursluluk Sınavı Görevli Ücretleri 2025Belletmenlik Puanı uygulamasının durdurulması.Memurluktan öğretmenliğe geçişÖğretmenlik mi Müdür Yardımcılığı mı?MESEM'de Müdürlük

Sözlük

Çalıştığın Kurumu Üç Kelimeyle Anlat 7 Kul hakkı hakkında 9 Kinglordzio 1 levent kırca 1 unutulan fenomenler 1 şu an çalan şarkı 2 sürece dahil olmak 2 her gün bal yiyen baldan usanır 4 neredeyse bir insan çığlığı 2 isimleri kısaltmak 1

Son Haberler

Erdoğan: Muhalefetin Gözüne Bant ÇekilmişAli Koç'tan Mourinho ile devam sinyaliVatikan'da yapılan ilk tur oylamada yeni papa seçilemediEski eşini metro alt geçidinde tabancayla başından vurarak öldürdüMinguzzi cinayeti soruşturmasında 2 şüpheliye tutuklama talebi

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?