Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


07 Mayıs 2025 21:34
eğitim tayini
bu yaz eğitim tayini yapmayı istiyorum ama ilçedeki üniversiteyi yazsam beni merkeze verirler mi? ilçede yaşamak istemiyorum merkezi istiyorum arada 90km var

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