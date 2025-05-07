Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


07 Mayıs 2025 21:46
Garantiden konut kredisi kullanan var mı?

Değeri 3 milyon olan bir ev bulduk 1.8 milyon kredi kullanmak istiyoruz fakat ziraate sordugumda ancak yarısını 1.5 milyon tl kullandırabileceklerini söylediler garanti daha fazlasını verir mi? Daha önce konut kredisi kullanan var mı? Aylık ödeme maaşınızın şu kadar kısmını geçemez diye bir kural var mı bilgisi olan varsa cevap verirse sevinirim

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