Performans atışından düşük puan almak

Birader ne misyonu, ne interpolu, ne birleşmiş milletler görevi, hangisine giden tanıdığın var, çevrende kaç tane polis gitti. Adam yeni girmiş mesleğe, üniversiteye yeni başlamış adam gibi hemen yüksek lisan s hayalleri kurup zar zor üniyi bitiren adam gibi konuştun. Çocuk yeni başlamış ne misyonundan bahsediyorsun sanki sen bilmiyorsun ağzıyla kuş dahi tutsa misyona gidemeyeceğini. Performans atışının 50 ile 100 olması arasında ben hiç fark görmedim yıllardır. Haa Allah korusun olay anına gelince de; orda 7 metre de yayıla yayıla attığın atışın saldırı anıyla alakası bile olmaz bunu sende biliyorsun. 7 metre de taş atsan değer zaten, saldırı anında sen bir adım sağa kayarak atış yaparsın o zaman
Birader ne misyonu, ne interpolu, ne birleşmiş milletler görevi, hangisine giden tanıdığın var, çevrende kaç tane polis gitti. Adam yeni girmiş mesleğe, üniversiteye yeni başlamış adam gibi hemen yüksek lisan s hayalleri kurup zar zor üniyi bitiren adam gibi konuştun. Çocuk yeni başlamış ne misyonundan bahsediyorsun sanki sen bilmiyorsun ağzıyla kuş dahi tutsa misyona gidemeyeceğini. Performans atışının 50 ile 100 olması arasında ben hiç fark görmedim yıllardır. Haa Allah korusun olay anına gelince de; orda 7 metre de yayıla yayıla attığın atışın saldırı anıyla alakası bile olmaz bunu sende biliyorsun. 7 metre de taş atsan değer zaten, saldırı anında sen bir adım sağa kayarak atış yaparsın o zaman
, 4 saat önce
buralarda925
laf olsun diye mi konuşuyorsun atısın performans puanından tut da misyona kadar önemi var bilgisizliğin kitabını sana yazdırdılar heralde :)bir tane yorumun ise yarar olsun da sunda bali bilgiliymis diyelim be .çocuğun asaleti gelmemiş yalan yanlış bilgi veriyorsun atış tekrarlamak zorunda laf olsun diye mi yılda 3 defa atış yapıyoruz la biz adam polis polis atış ne demek önemli değil bir kere lazım olur onda da canıyla öder .polisin ömründe bir kere başına gelir ki örnekleri var ya canıyla öder ya da başkasının canına neden olur atış bir polis için en önemli şeydir