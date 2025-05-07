Performans atışından düşük puan almak

laf olsun diye mi konuşuyorsun atısın performans puanından tut da misyona kadar önemi var bilgisizliğin kitabını sana yazdırdılar heralde :)bir tane yorumun ise yarar olsun da sunda bali bilgiliymis diyelim be .çocuğun asaleti gelmemiş yalan yanlış bilgi veriyorsun atış tekrarlamak zorunda laf olsun diye mi yılda 3 defa atış yapıyoruz la biz adam polis polis atış ne demek önemli değil bir kere lazım olur onda da canıyla öder .polisin ömründe bir kere başına gelir ki örnekleri var ya canıyla öder ya da başkasının canına neden olur atış bir polis için en önemli şeydir

laf olsun diye mi konuşuyorsun atısın performans puanından tut da misyona kadar önemi var bilgisizliğin kitabını sana yazdırdılar heralde :)bir tane yorumun ise yarar olsun da sunda bali bilgiliymis diyelim be .çocuğun asaleti gelmemiş yalan yanlış bilgi veriyorsun atış tekrarlamak zorunda laf olsun diye mi yılda 3 defa atış yapıyoruz la biz adam polis polis atış ne demek önemli değil bir kere lazım olur onda da canıyla öder .polisin ömründe bir kere başına gelir ki örnekleri var ya canıyla öder ya da başkasının canına neden olur atış bir polis için en önemli şeydir

Srkan112, Dün Yok kardeşim hiç birşey olmaz merak etme. İstersen 50 puan al. O kadar önemseme bunu. Hiç bir şeye faydasına yok zararı da yok düşük yada yüksek atmanın. He tabi 20-30 da almazsınız