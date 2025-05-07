Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mayıs 2025 22:39
Performans atışından düşük puan almak

Performans atışında 70 puan altında atan biri Ankara'ya atış için eğitimemi gidiyor? Hiç bu yüzden eğitime giden oldumu duyan yada bilen varmı arkadaşlar ? Yeni başlayan bir meslektaşımız sorar atışları kötü olduğu için endişeleniyor.Ben daha önce hiç duymadım kötü atış yaptığı için eğitime giden, atışta çalışan yada bu konuda bilgisi olan arkadaşlar bilgilendirirmisiniz teşekkürler.


Srkan112
Şef
07 Mayıs 2025 22:41
Yok öyle birşey ne alaka. Söyle korkmasın

Polizei20
Aday Memur
07 Mayıs 2025 22:46
peki performans atışının puanı düşük olması asalet tasdik olmasını etkiler mi?
Srkan112, Dün
Yok öyle birşey ne alaka. Söyle korkmasın

Srkan112
Şef
07 Mayıs 2025 22:49
Yok kardeşim hiç birşey olmaz merak etme. İstersen 50 puan al. O kadar önemseme bunu. Hiç bir şeye faydasına yok zararı da yok düşük yada yüksek atmanın. He tabi 20-30 da almazsınız
Polizei20, Dün
peki performans atışının puanı düşük olması asalet tasdik olmasını etkiler mi?

Srkan112
Şef
07 Mayıs 2025 22:55
Daha yolun başındasın. Bu meslekte kafana takacağın yada başına bela olacak çok şey olacak. Bunları düşünme bunlar çerez
Polizei20, Dün
peki performans atışının puanı düşük olması asalet tasdik olmasını etkiler mi?

Polizei20
Aday Memur
08 Mayıs 2025 00:39
Bilgileriniz için teşekkürler.
Srkan112, Dün
Yok kardeşim hiç birşey olmaz merak etme. İstersen 50 puan al. O kadar önemseme bunu. Hiç bir şeye faydasına yok zararı da yok düşük yada yüksek atmanın. He tabi 20-30 da almazsınız

buralarda925
Memur
08 Mayıs 2025 09:10
laf olsun diye mi konuşuyorsun atısın performans puanından tut da misyona kadar önemi var bilgisizliğin kitabını sana yazdırdılar heralde :)bir tane yorumun ise yarar olsun da sunda bali bilgiliymis diyelim be .çocuğun asaleti gelmemiş yalan yanlış bilgi veriyorsun atış tekrarlamak zorunda laf olsun diye mi yılda 3 defa atış yapıyoruz la biz adam polis polis atış ne demek önemli değil bir kere lazım olur onda da canıyla öder .polisin ömründe bir kere başına gelir ki örnekleri var ya canıyla öder ya da başkasının canına neden olur atış bir polis için en önemli şeydir
Srkan112, Dün
Yok kardeşim hiç birşey olmaz merak etme. İstersen 50 puan al. O kadar önemseme bunu. Hiç bir şeye faydasına yok zararı da yok düşük yada yüksek atmanın. He tabi 20-30 da almazsınız

Srkan112
Şef
08 Mayıs 2025 09:32
Birader ne misyonu, ne interpolu, ne birleşmiş milletler görevi, hangisine giden tanıdığın var, çevrende kaç tane polis gitti. Adam yeni girmiş mesleğe, üniversiteye yeni başlamış adam gibi hemen yüksek lisan s hayalleri kurup zar zor üniyi bitiren adam gibi konuştun. Çocuk yeni başlamış ne misyonundan bahsediyorsun sanki sen bilmiyorsun ağzıyla kuş dahi tutsa misyona gidemeyeceğini. Performans atışının 50 ile 100 olması arasında ben hiç fark görmedim yıllardır. Haa Allah korusun olay anına gelince de; orda 7 metre de yayıla yayıla attığın atışın saldırı anıyla alakası bile olmaz bunu sende biliyorsun. 7 metre de taş atsan değer zaten, saldırı anında sen bir adım sağa kayarak atış yaparsın o zaman
buralarda925, 4 saat önce
laf olsun diye mi konuşuyorsun atısın performans puanından tut da misyona kadar önemi var bilgisizliğin kitabını sana yazdırdılar heralde :)bir tane yorumun ise yarar olsun da sunda bali bilgiliymis diyelim be .çocuğun asaleti gelmemiş yalan yanlış bilgi veriyorsun atış tekrarlamak zorunda laf olsun diye mi yılda 3 defa atış yapıyoruz la biz adam polis polis atış ne demek önemli değil bir kere lazım olur onda da canıyla öder .polisin ömründe bir kere başına gelir ki örnekleri var ya canıyla öder ya da başkasının canına neden olur atış bir polis için en önemli şeydir

Poevata
Aday Memur
08 Mayıs 2025 10:58

Kadro atışında görevli personellerde meslektaşımız atışı kötü gidenlere yardımcı oluyorlar atış esnasında endişelenmesi gereken bir konu değil rahat rahat gitsin atışını yapsın, stresini atsın atışta keyif almaya baksın.


kral122
Daire Başkanı
08 Mayıs 2025 11:19

Benim en az 4 arkadaş gittik atislari iyi olması lazim

Srkan112, 3 saat önce
Birader ne misyonu, ne interpolu, ne birleşmiş milletler görevi, hangisine giden tanıdığın var, çevrende kaç tane polis gitti. Adam yeni girmiş mesleğe, üniversiteye yeni başlamış adam gibi hemen yüksek lisan s hayalleri kurup zar zor üniyi bitiren adam gibi konuştun. Çocuk yeni başlamış ne misyonundan bahsediyorsun sanki sen bilmiyorsun ağzıyla kuş dahi tutsa misyona gidemeyeceğini. Performans atışının 50 ile 100 olması arasında ben hiç fark görmedim yıllardır. Haa Allah korusun olay anına gelince de; orda 7 metre de yayıla yayıla attığın atışın saldırı anıyla alakası bile olmaz bunu sende biliyorsun. 7 metre de taş atsan değer zaten, saldırı anında sen bir adım sağa kayarak atış yaparsın o zaman

police-izmir-
Aday Memur
08 Mayıs 2025 11:22
Bu Türkçeyle mi gitti arkadaşların da? Her şeyde torpil olmasın yeter artık.
kral122, 1 saat önce

Benim en az 4 arkadaş gittik atislari iyi olması lazim


msrf00
Aday Memur
08 Mayıs 2025 11:29
düşük alsan ne olacak bulunduğun yerde ki eğitmenler tekrar silah atış eğitimi verir. Olması gereken birşey, ayrıca 10 metre önünde sabit duran nesnesyide vur yani senden kaçan sana karşı silah sıkan biri yok.
Toplam 11 mesaj

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