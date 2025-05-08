Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


08 Mayıs 2025 00:08
Eş Durumu Tayini

Arkadaşlar son değişikliklerle birlikte Eş durumu tayini için istenen şartlar neler oldu? Ben bu atamada bir yere atansam nişanlım da başka bir ile atansa 1 yıl sonra eş durumu ile birbirimizin yanına gidebiliyor muyuz kadroya geçmeden? İkimiz de sağlık bakanlığına bağlı olacağız.

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