Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


08 Mayıs 2025 00:14
es durumu tayini hk.

Herkese merhaba , eşim sözleşmeli sağlık personeli ben ise kadrolu infaz koruma memuru olarak görev yapıyorum. eşim 1. yılı doldurduğunda eş durumundan yanıma gelme ihtimali yüzde kaçtır ? şimdiden teşekkür ederim cevaplar için

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