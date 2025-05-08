Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


08 Mayıs 2025 00:51
10-16 Mayıs engelli haftası nedeniyle idari izin

Arkadaşlar 10-16 mayıs engelliler haftası nedeniyle ilgili genelgeyle sabit olan bu haftanın ilk günü verilen idari izin bilindiği üzere bu yıl cumartesiye denk gelmektedir. İnternette çeşitli haber sitelerinde kurum inisiyatifine bağlı olarak başka bir gün de izin verilebileceği yazıyor fakat kurumdan bunun için böyle bir yazı veya emsal karar olup olmadığını sordular. Ben araştırdım yalnız herhangi bir sonuca ulaşamadım. Sizin bu konuyla ilgili bilginiz var mı veya kurumnuz bununla ilgili bilgi verdi mi size?

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