Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Mayıs 2025 01:11
Personel Genel Müdürümüz sayın Turan Kuloğlu

Personel Genel Müdürümüz sayın Turan Kuloğlu bu gece yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türk Patent ve Marka Kurumu yönetim kurulu üyeliğine atanmışlardır.

Kendisine Adalet Bakanlığı teşkilatına yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkürlerimi arz ederim.

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