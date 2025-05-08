Her kılavuza il dışı tayin isteyemez ibaresi ekliyorlar.

Proje okulu atamasına, kılavuza eklenen "Ataması yapılırsa aynı atama döneminde il dışı tayin isteyemez." maddesi eklenmişti. İl dışı tayin yapmak istediğim için, sırf bu madde nedeniyle başvuruda bulunamadım. Yerime birisi atandı. Ve norm fazlası oldum.
İl içi kılavuzunu yayınlamışlar. Yine aynı madde var.
Tamamen mağduriyet oluşturan bir durum.
İl içi isteğe bağlı ataması yapılanlar, il dışı tayine başvuramaz. Mazereti oluşursa, mazeret durumuna göre başvuruda bulunabilir diyor.
Buradaki mazeretten kastı nedir?
İl içi isteğe bağlı atama başvurusunda bulunursam ve çıkarsa, il dışı tayin hakkım yanıyor. Norm fazlasıyım. İlçe emrine düşeceğim.
MEB benim önümü tamamen tıkıyor bu maddelerle. Mağdur ediyor.
Proje okulu atamasına, kılavuza eklenen "Ataması yapılırsa aynı atama döneminde il dışı tayin isteyemez." maddesi eklenmişti. İl dışı tayin yapmak istediğim için, sırf bu madde nedeniyle başvuruda bulunamadım. Yerime birisi atandı. Ve norm fazlası oldum.
İl içi kılavuzunu yayınlamışlar. Yine aynı madde var.
Tamamen mağduriyet oluşturan bir durum.
İl içi isteğe bağlı ataması yapılanlar, il dışı tayine başvuramaz. Mazereti oluşursa, mazeret durumuna göre başvuruda bulunabilir diyor.
Buradaki mazeretten kastı nedir?
İl içi isteğe bağlı atama başvurusunda bulunursam ve çıkarsa, il dışı tayin hakkım yanıyor. Norm fazlasıyım. İlçe emrine düşeceğim.
MEB benim önümü tamamen tıkıyor bu maddelerle. Mağdur ediyor.