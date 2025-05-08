Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


08 Mayıs 2025 01:52
2 yıllık ücretsiz izin sonrası yarım gün çalışma hakkı
ücretsiz izinde olan kadrolu bir hemşirenin 2 yıllık ücretsiz izin bitimi sonrası çocuğu ilkokul çağına gelene kadar yarım gün çalışma hakkı var mı ve varsa bu hakkı idareye başvurarak mi yoksa idare vermediğinden mahkemeye başvurarak mi elde etmektedir?

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