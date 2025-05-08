2 yıllık ücretsiz izin sonrası yarım gün çalışma hakkı

ücretsiz izinde olan kadrolu bir hemşirenin 2 yıllık ücretsiz izin bitimi sonrası çocuğu ilkokul çağına gelene kadar yarım gün çalışma hakkı var mı ve varsa bu hakkı idareye başvurarak mi yoksa idare vermediğinden mahkemeye başvurarak mi elde etmektedir?

ücretsiz izinde olan kadrolu bir hemşirenin 2 yıllık ücretsiz izin bitimi sonrası çocuğu ilkokul çağına gelene kadar yarım gün çalışma hakkı var mı ve varsa bu hakkı idareye başvurarak mi yoksa idare vermediğinden mahkemeye başvurarak mi elde etmektedir?