Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


08 Mayıs 2025 03:23
Sağlık bakanlığı personel alımı

Sağlık bakanlığı 15 bin küsür personel alcak burdan elektrik teknikerliği yazmayı düşünüyorum. Ama ilan metninde elektrik teknikerinin hangi kanuna tabi olduğu yazmıyor direkt 657 ve 653 e tabi personeller alınacak diyor. Sorum şu

1-) elektrik teknikeri hangi kanuna tabi atanacak

2-) buraya yerleşen biri 2026 kpss ile kit kurumuna geçiş yapabilir mi ? ( ilanda başka sözleşmeli kuruma geçerken 1 yıl atama yapamaz diyor)

3-) elektrik teknikerliğinde hastane için gece vardiyası varmı ? Gece çalışmak istesem mümkün olur mu?

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