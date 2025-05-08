Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Mayıs 2025 07:30
2025 il içi yer değiştirme Münhal liste

İl içi atamada münhal liste yayınlanma ihtimali olurmu


KARATEPE84
Aday Memur
08 Mayıs 2025 10:51
olmalı

Braweheart01
Genel Müdür
08 Mayıs 2025 10:58

adana her yıl yayınlıyor


KARATEPE84
Aday Memur
08 Mayıs 2025 11:32
Açıklayan il var mı
Toplam 3 mesaj

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