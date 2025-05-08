Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Mayıs 2025 07:30
Münhal liste

İl içi atamada münhal liste yayınlanma ihtimali olurmu

Çok Yazılan Konular

Sizce cezası ne olur?Ek ders yattı mı? (2025 Nisan)Sıra tayin göstermelik mi?Becayiş Geri GelsinÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Memurluktan öğretmenliğe geçişAlan DeğişikliğiBursluluk Sınavı Görevli Ücretleri 20258 yıla 1 kademede sözleşmeli öğretmenlik süresinin sayılmasıBelletmenlik Puanı uygulamasının durdurulması.

Sözlük

en sık tekrarladığınız cümleler 4 neredeyse bir insan çığlığı 2 kütahya 1 Sevgi dili 1 en çok gitmek istediğimiz romantik yerler 4 bursa 3 her gün bal yiyen baldan usanır 4 sürece dahil olmak 2 Gubaz 3 olmazsa olmazınız nedir? 8

Son Haberler

İstanbul'da Altın Fiyatları: Gram 4.129 TLİstanbul Borsası 9.123,90 Puanla AçıldıAdana Merkezli 4 İlde 26 Kişiye Yasa Dışı Bahis OperasyonuArı Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Polis YaralandıKırklareli'nde Gölete Atık Bırakan İşletmeye 668 Bin TL Ceza

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?