Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Mayıs 2025 07:40
Kurum Değişikliğinde Aynı Kadro

Sa arkadaşlar ben i.k.m yim, kurum değişikligini araştırıyorum bir arkadaş adalet bakanlığındaki olan bir unvan kadrosuyla başka kuruma geçiş yapılamıyor dedi.Yani örnek veriyorum a kurumunda ikm sin b kurumuna şoför olarak geçmek istiyorsun a kurumunda da şoför kadrosu olduğu için gecemiyorsun böyle bişey var mı ? Bilen arkadaşlar cevaplarsa sevinirim


Yunus7878
Aday Memur
08 Mayıs 2025 08:16
öyle birsey yok genel idari hizmetlerinde her hangi bi ünvana gecebilirsin
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