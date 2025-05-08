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Editörler : Changes


08 Mayıs 2025 08:22
Bu da gecer ya hu tiyatro oyununda yasanilan hayat kirikligi

Dün Ankara Cermodern'de Bu da geçer Ya Hu oyununu izlemeye gittim. Konu; İstanbul'un 1918 yılları ila 1923 yılları arasında İngilizler tarafından işgali sırasında yaşananları mizahi bir dille anlatması idi.

Ancak yönetmen ve oyuncu Caner Karadağ, sağolsun kendi ideolojik düşüncelerini ve saçmalarını oyunun içinde gözümüze sokarcasına sahnelediği için hiç sevk alamadım.

1918'de geçen olaylarda, sürekli olarak Saraçhane kelimesi üzerinden İmamoğlu göndermesi yapıldı. Bu da yetmezmiş gibi gazeteciye, "bu Anadolu Ajansından, yandaş biri" denildi. Gazetecilerin sürekli olarak tutuklandığı, Suriyelilerin ülkede çok fazla bulunduğu gibi bu tiyatro oyununda olması gereken ideolojik mesaj Caner Karadağ tarafından bilinçli ve kasıtlı olarak söylendi.

Bu oyuna para vermiş ve izlemeye gitmiş seyircine kendi siyasi saçmalamalarını dayatarak çok büyük terbiyesizlik yapıldı. Kendi adıma verdiğim 450 lira ücreti helal etmiyorum .

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