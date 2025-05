Maaş Bankasıyla Çalışmak İstememek Mümkün mü?

İdare genel olarak üç yılda bir yeni maaş anlaşması için ihale yapıyor, promosyonlar veriliyor ve genelde öncekinden farklı bir bankayla anlaşılıyor.

Yeni gelen bankanın uygulamaları ve tavrı bazen hoşumuza gitmiyor, halihazırda aktif olarak kullandığımız bankalar da olduğu için her seferinde yeni hesap açma, mobil uygulama kullanıcısı, onun şifresi vs vs.

Ben tüm bunları yapmak zorunda mıyım? Promosyonlarını da istemiyorum, bana özel tekliflerini de. Promosyon almayıp kendi bankamla maaş alma ihtimalim var mı? Bunda yasal bir engel ve/veya başka bir sorun oluşturacak durum var mıdır?