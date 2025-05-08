Pomem Jinekomasti

32.dönem pomem adayıyım genel cerrahide tedbir amaçlı ultrason çekildiğimde sol göğsümde 16 mm ,sağ göğsümde ise 14 mm boyutunda jinekomasti bulundu.Fakat uzaktan belli olmuyor sadece elle dokunulduğunda belli oluyor(ayrıca kilolu biri değilim)çünkü ön sağlıktan geçtim.Sizce bu durum genel sağlıkta sorun yaratır mı?
32.dönem pomem adayıyım genel cerrahide tedbir amaçlı ultrason çekildiğimde sol göğsümde 16 mm ,sağ göğsümde ise 14 mm boyutunda jinekomasti bulundu.Fakat uzaktan belli olmuyor sadece elle dokunulduğunda belli oluyor(ayrıca kilolu biri değilim)çünkü ön sağlıktan geçtim.Sizce bu durum genel sağlıkta sorun yaratır mı?