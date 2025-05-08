KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : gül-feşan


08 Mayıs 2025 10:38
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Teknisyenlik
Teknisyenliğe başvuran arkadaşlar sizce kaça kadar düşer puanlar bölüm bazlı

Ozkanyadigar
Aday Memur
08 Mayıs 2025 10:46
85 den aşağı düşmez

Omerfaruk6672
08 Mayıs 2025 10:52
Siz tercih yaptınız mı hocam
Ozkanyadigar, 2 saat önce
85 den aşağı düşmez

Ozkanyadigar
Aday Memur
08 Mayıs 2025 10:55
yaptım bilgi işlem sizin

Omerfaruk6672
08 Mayıs 2025 10:56
ben elektrik hocam 77 ile denedim bakalım sizin puan kaçtı
Ozkanyadigar, 2 saat önce
yaptım bilgi işlem sizin

Ozkanyadigar
Aday Memur
08 Mayıs 2025 10:57
75 benimde keşke kurayla olsaydı belki çıkardı bu şekilde zor

Omerfaruk6672
08 Mayıs 2025 10:58
belli olmaz hocam bölüm şartı olduğunu için geledebilir 30 tercih yaptınız mı siz yoksa sadece belli bir şehirde mi çalışmak istiyorsunuz
Ozkanyadigar, 2 saat önce
75 benimde keşke kurayla olsaydı belki çıkardı bu şekilde zor

Ozkanyadigar
Aday Memur
08 Mayıs 2025 10:59
sadece belli şehirler memleket civarı

rainrun
Aday Memur
08 Mayıs 2025 11:54
hocam senin metal mi elektrik mi karar ver
Omerfaruk6672, 2 saat önce
ben elektrik hocam 77 ile denedim bakalım sizin puan kaçtı
Toplam 8 mesaj

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