Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Teknisyenlik

belli olmaz hocam bölüm şartı olduğunu için geledebilir 30 tercih yaptınız mı siz yoksa sadece belli bir şehirde mi çalışmak istiyorsunuz

belli olmaz hocam bölüm şartı olduğunu için geledebilir 30 tercih yaptınız mı siz yoksa sadece belli bir şehirde mi çalışmak istiyorsunuz

Ozkanyadigar, 2 saat önce 75 benimde keşke kurayla olsaydı belki çıkardı bu şekilde zor