E devlette yazan istifa sebebi? Yardımcı olur musunuz?

Arkadaşlar 3 sene önce bakanlıktaki kadrolu mühendislikten istifa ettim başka bir kurumda sözleşmeli mühendisliğe geçtim. Hitap hizmet dökümünde İstifa ( 926 sk, 116 md.) yazıyor az önce gördüm. Bu kanun türk silahları kuvvetleriyle ilgili ve ilgili 116.maddede tsk personelinin istifasıyla ilgili. Ben hiçbir zaman tsk personeli olmadım ki 6 aylık zorunlu askerliğim dışında.burada bir hata yok mu? Düzelttirmem gerekir mi yoksa gerek yok mu?

Arkadaşlar 3 sene önce bakanlıktaki kadrolu mühendislikten istifa ettim başka bir kurumda sözleşmeli mühendisliğe geçtim. Hitap hizmet dökümünde İstifa ( 926 sk, 116 md.) yazıyor az önce gördüm. Bu kanun türk silahları kuvvetleriyle ilgili ve ilgili 116.maddede tsk personelinin istifasıyla ilgili. Ben hiçbir zaman tsk personeli olmadım ki 6 aylık zorunlu askerliğim dışında.burada bir hata yok mu? Düzelttirmem gerekir mi yoksa gerek yok mu?