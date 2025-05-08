KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


08 Mayıs 2025 10:43
E devlette yazan istifa sebebi? Yardımcı olur musunuz?
Arkadaşlar 3 sene önce bakanlıktaki kadrolu mühendislikten istifa ettim başka bir kurumda sözleşmeli mühendisliğe geçtim. Hitap hizmet dökümünde İstifa ( 926 sk, 116 md.) yazıyor az önce gördüm. Bu kanun türk silahları kuvvetleriyle ilgili ve ilgili 116.maddede tsk personelinin istifasıyla ilgili. Ben hiçbir zaman tsk personeli olmadım ki 6 aylık zorunlu askerliğim dışında.burada bir hata yok mu? Düzelttirmem gerekir mi yoksa gerek yok mu?

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