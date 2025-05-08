Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mayıs 2025 11:35
Polis memurluğundan mühendisliğe geçiş

Merhabalar, Harita mühendisliği mezunuyum polis Memurluğundan DSİ, orman gibi kurumlara Harita Mühendisi olarak geçiş yapmak istiyorum nasıl bir yol izlemem gerekir belirli şartları var mı? Yardımcı olabilir misiniz meslekte 6. Yılım bitmek üzere. Memur olarak Mühendislik yapmak istiyorum.


sımseeekk
Şef
08 Mayıs 2025 11:46
ya çok büyük referans ya da ölümüne KPSS başka yol Yok
Toplam 1 mesaj

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