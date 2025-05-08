Polis memurluğundan mühendisliğe geçiş

Merhabalar, Harita mühendisliği mezunuyum polis Memurluğundan DSİ, orman gibi kurumlara Harita Mühendisi olarak geçiş yapmak istiyorum nasıl bir yol izlemem gerekir belirli şartları var mı? Yardımcı olabilir misiniz meslekte 6. Yılım bitmek üzere. Memur olarak Mühendislik yapmak istiyorum.
Merhabalar, Harita mühendisliği mezunuyum polis Memurluğundan DSİ, orman gibi kurumlara Harita Mühendisi olarak geçiş yapmak istiyorum nasıl bir yol izlemem gerekir belirli şartları var mı? Yardımcı olabilir misiniz meslekte 6. Yılım bitmek üzere. Memur olarak Mühendislik yapmak istiyorum.