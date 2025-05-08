Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Mayıs 2025 11:45
DYS Geri Gelmeli

Dys sisteminde duyuruları, evrakları kendimiz okuyorduk. Alanımla ilgili açılan eğitimleri, evde eğitim, dyk, destek eğitim vb duyurularını bireysel olarak takip edip başvuruda bulunabiliyordum. Okul idaresi Milli Eğitim?in veya il ilçenin açtığı eğitimleri başvuru tarihi geçince bizimle paylaşıyor, bilerek geciktiriliyor. Bu sene destek eğitim ihtiyacı vb hiç duymadım. Arkadaşlarına haber veriyorlar ihtiyaç olan yerleri muhtemelen. Kendimi geliştirebileceğim eğitimler var örneğin. Ek yazılarını paylaşmıyorlar, son gün veya günü geçince paylaşıyorlar. Bu tür eğitimler, seminerler, kurslar gereksiz olsa Bakanlık tarafından izin verilip zaten açılmaz. DYS veya farklı bir sistem mutlaka gelmeli. Dys çok kullanışlıydı.


ingilizceci78
Aday Memur
08 Mayıs 2025 11:52

ekys gelisiyor


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
08 Mayıs 2025 12:06

yazdığınız problemlerin ebys kullanımı ile alakası yok. aslında ebysde de öğretmenler eklenebiliyor ama milli eğitim eklemeyin dedi sene başında. sistem gelişince öğretmenlere de açılacağını düşünüyorum

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