DYS Geri Gelmeli

Dys sisteminde duyuruları, evrakları kendimiz okuyorduk. Alanımla ilgili açılan eğitimleri, evde eğitim, dyk, destek eğitim vb duyurularını bireysel olarak takip edip başvuruda bulunabiliyordum. Okul idaresi Milli Eğitim?in veya il ilçenin açtığı eğitimleri başvuru tarihi geçince bizimle paylaşıyor, bilerek geciktiriliyor. Bu sene destek eğitim ihtiyacı vb hiç duymadım. Arkadaşlarına haber veriyorlar ihtiyaç olan yerleri muhtemelen. Kendimi geliştirebileceğim eğitimler var örneğin. Ek yazılarını paylaşmıyorlar, son gün veya günü geçince paylaşıyorlar. Bu tür eğitimler, seminerler, kurslar gereksiz olsa Bakanlık tarafından izin verilip zaten açılmaz. DYS veya farklı bir sistem mutlaka gelmeli. Dys çok kullanışlıydı.
Dys sisteminde duyuruları, evrakları kendimiz okuyorduk. Alanımla ilgili açılan eğitimleri, evde eğitim, dyk, destek eğitim vb duyurularını bireysel olarak takip edip başvuruda bulunabiliyordum. Okul idaresi Milli Eğitim?in veya il ilçenin açtığı eğitimleri başvuru tarihi geçince bizimle paylaşıyor, bilerek geciktiriliyor. Bu sene destek eğitim ihtiyacı vb hiç duymadım. Arkadaşlarına haber veriyorlar ihtiyaç olan yerleri muhtemelen. Kendimi geliştirebileceğim eğitimler var örneğin. Ek yazılarını paylaşmıyorlar, son gün veya günü geçince paylaşıyorlar. Bu tür eğitimler, seminerler, kurslar gereksiz olsa Bakanlık tarafından izin verilip zaten açılmaz. DYS veya farklı bir sistem mutlaka gelmeli. Dys çok kullanışlıydı.