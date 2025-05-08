Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Mayıs 2025 13:22
İl dışı atama başvuru tarihi LGS sınavından sonra olur mu?

İl dışı atamaların başvuru tarihi LGS sınavından sonra olmalı. Çünkü alınacak puana göre il dışına gidecek öğrenciler ve öğretmen anne babalar mağdur olmaz. Şimdi birileri çıkıp '' gidip yurtta kalsın'' der muhtemelen.


bahçesaray
Şef
08 Mayıs 2025 13:58
ilişiği kesmeyi sınavdan sonra yapın ,zaten kararname 27 sinde sonra gelecek sınav 15 nde
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ek ders yattı mı? (2025 Nisan)Sizce cezası ne olur?Memurluktan öğretmenliğe geçişAlan DeğişikliğiBecayiş Geri GelsinBursluluk Sınavı Görevli Ücretleri 2025Sıra tayin göstermelik mi?ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Maaş Bankasıyla Çalışmak İstememek Mümkün mü?8 yıla 1 kademede sözleşmeli öğretmenlik süresinin sayılması

Sözlük

ödüllü fotograf yarışması son katılım 15.05.2025 2 Yaşlandıkça beklentilerin azalması 8 aç ayı oynamaz 2 Mn radyo 3 özden 1 51.eyalet tartışması 1 Bugün olanlar 4 günün sözü 5 crops35 9 mısır piramitleri 1

Son Haberler

Okul Bahçesinde Silahlı Saldırı: Öğretmen Hayatını KaybettiKonak Belediyesi Grevi: İzmir'de Çöp Dağları OluştuErdoğan: 23 Yılda 5.927 Vakıf Eseri Restore EdildiX'ten İmamoğlu'nun hesabının kapatılmasına ilişkin açıklamaBüyükçekmece Belediyesine yolsuzluk soruşturması

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?