Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Mayıs 2025 14:39
Adli tıp merkez teşkilat istanbul vhki teknik hizmet farkı
İstanbul Adli Tıp merkez teşkilatını açıktan yapılan alımla kadrolu istatistikçi olarak kazandım ama başvururken farketmediğim bir şey var. Normalde istatistikçi teknik hizmet diye geçer ama ilanda vhki olarak alım yapmışlar. vhki teknik hizmet farkları nelerdir bir de kazanıp gitmezsem ne olur

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