Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Mayıs 2025 16:05
Eş durumu tayin
Eşim İstanbul adli tıpa açıktan alımla kadrolu vhki olarak ilk defa atandı. Ben 8 yıldır adanada memur olarak çalışıyorum. Eş durumundan tayin istemesi için ne kadar süre çalışma zorunluluğu var bilen yardımcı olursa sevinirim

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