Eş durumu tayin

Eşim İstanbul adli tıpa açıktan alımla kadrolu vhki olarak ilk defa atandı. Ben 8 yıldır adanada memur olarak çalışıyorum. Eş durumundan tayin istemesi için ne kadar süre çalışma zorunluluğu var bilen yardımcı olursa sevinirim

Eşim İstanbul adli tıpa açıktan alımla kadrolu vhki olarak ilk defa atandı. Ben 8 yıldır adanada memur olarak çalışıyorum. Eş durumundan tayin istemesi için ne kadar süre çalışma zorunluluğu var bilen yardımcı olursa sevinirim