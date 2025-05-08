Birim değiştirmeme engel olunmakta ne yapmalıyım?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Ek ders yattı mı? (2025 Nisan)Sizce cezası ne olur?Memurluktan öğretmenliğe geçişAlan DeğişikliğiBecayiş Geri GelsinBursluluk Sınavı Görevli Ücretleri 2025Sıra tayin göstermelik mi?ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Maaş Bankasıyla Çalışmak İstememek Mümkün mü?8 yıla 1 kademede sözleşmeli öğretmenlik süresinin sayılması
Sözlük
Son Haberler
Minguzzi cinayetine ilişkin dava 20 Haziran'a ertelendiRekabet Kurulu'ndan 41 Süt Şirketi Hakkında SoruşturmaEski milli futbolcu, çocuklarına 500 metreden fazla yaklaşamayacakAltının kilogram fiyatı 4 milyon 158 bin liraya gerilediCHP Kurultayı Soruşturmasında Kılıçdaroğlu, 'mağdur' sıfatıyla ifadeye çağırıldı