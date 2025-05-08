Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Mayıs 2025 16:11
Birim değiştirmeme engel olunmakta ne yapmalıyım?

Arkadaşlar il milli eğitim müdürlüğünde çalışmaktayım. Beraber aynı birimde görev yaptığım üstümle aramız problemli adam bana kafayı taktı birkaç sefer aramızdaki problemleri anlatan dilekçe yazmama rağmen hala müdür tarafından aynı birimde çalıştırılmaktayım. Bu işi nasıl çözebilirim.

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