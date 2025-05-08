İl müdürlüklerinde çalışmak?

Bazı kurum ve belediyelerde il müdürlüğü tercih olarak gösteriliyor. Bu tarz yerlerde il müdürlük binalarında mı çalışıyoruz yoksa oradan ihtiyaca göre başka ilçelere de dağıtım yapılıyor mu? yapılıyorsa neye göre yapılıyor, örneğin kişinin yaşadığı ilçeye yakın yerler vs.

Bu konu hakkında bilgisi olan var mı?