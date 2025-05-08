Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan



Becayiş istiyor
08 Mayıs 2025 17:30
Sağlık Bakanlığından üniversite hastanesine geçiş

Merhabalar Böyle bişey var mı acaba tıbbi laboratuvar teknikeri kadrolu olarak soruyorum . İstanbul?da sağlık Bakanlığında bir hastaneeen Selçuk üniversitesi Konya?ya geçiş yapabiliyor muyum mesela


Kamupersoneli42
Aday Memur
08 Mayıs 2025 17:35

Üniversiteler özerk. Bunu üniversite ile konuşman gerek

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sağlık bakanlığı personel alımıASM ve Devlet Hastanesi farkıEş Durumu Tayinieşimle nöbet soruşturmaŞikayetASM de çalışıp yüksek lisans yapılabilinir mi?4B mi 45A mı ? il dışı tayin döneminde,ilin içi tercih yapılabilir mi?Çorlu Çerkezköy Gemlik Gürsu Kestel İnegöl Döşemealtı Kepez Serik Bergama Devlet HastaneleriÜniversiteden bakanlığa geçtim

Sözlük

özden 1 hindistan pakistan savaşı 3 mısır piramitleri 1 başka türlü bir şey 1 benzinin 7 lira olması 2 ödüllü fotograf yarışması son katılım 15.05.2025 3 kulaklıkla müzik dinlemek 1 Evrenin Sonu 2 en çok gitmek istediğimiz romantik yerler 2 unutulan fenomenler 1

Son Haberler

ABD-Çin Görüşmeleriyle Bitcoin Rekor KırdıVatikan'daki seçimde yeni papa belirlendiKılıçdaroğlu, CHP Kurultayı Soruşturmasında ifade vermeyecekMülakata Alınacak Öğretmen Adaylarının Sonuç Bilgileri ve Taban Puanlar AçıklandıPolisin üzerine aracı süren CHP'li Beker'in şoförüne hapis talebi

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?