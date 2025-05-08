Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Mayıs 2025 18:13
Ziraat Bankasının promosyon vermesi hakkında.

Arkadaşlar merhaba, bu soruyu buraya sormam doğru olur mu bilmiyorum ama yine de bilgi almak istiyorum.

Ben bu hafta memur olarak göreve başladım, duyduğuma göre maaşımı Ziraat Bankasından sürekli alınca bu banka belli aralıklarla ve miktarda para vermiyormuş. Bilginiz varsa bu ödeme hangi sıklıkla olur ve ödemenin miktarı ne kadar olabilir, yazabilir misiniz?

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