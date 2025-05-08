Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Mayıs 2025 18:44
Faizi ile geri istenen kıyafet yardımı

Kurumun 2022 ve 2023 yıllarında yaptığı kıyafet yardımları yasal faizi ile geri isteniyor.

Yardımlar ödeme değil belli mağazalarda geçerli alışveriş kartları şeklinde idi. Satın alınabilen ürünler de yatırım mahiyeti olamayacak, geçen zaman içinde yıpranmış giyim eşyaları.

- Kurum bu şekilde geri ödeme isteyebilir mi?

- Faiz alabilir mi?

- Geri ödemeye veya faiz uygulamasına itiraz için yasal yöntemler nelerdir?

Teşekkür ederim.

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