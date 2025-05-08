Mesleği Bırakıp Hatlı Minibüs Almak Mantıklı Mı ?

Değerli Arkadaşlar yine sizlere birşey danışmak istiyorum.
Ben uzunca bir zamandır mesleği bırakmak istiyorum. Başka bir memuriyet vs. gibi bir düşüncemde yok. Artık memuriyeti istemiyorum.
Kendim İstanbulluyum. İstanbulda hatlı bir minibüs alıp minibüsçülüğe başlamak istiyorum. Yada ticari taksi de olabilir. Babam rahmetli taksiciydi. Ben o yüzden minibüs satın almak istiyorum.
SORUM ŞU : Biz bu işi yapabilirmiyiz. Malum biz TSK düzeni içinde asimile olduk. 17 yıl +2 yıl okul 19 yılım geçti. Ne dersiniz.
Minübüsğn ayluk geliri bizim maaşlarumızdan cok cok iyi ama nasıl olur yapabilirmiyim o hayata uyum saglayabilirmiyim.
Değerli Arkadaşlar yine sizlere birşey danışmak istiyorum.
Ben uzunca bir zamandır mesleği bırakmak istiyorum. Başka bir memuriyet vs. gibi bir düşüncemde yok. Artık memuriyeti istemiyorum.
Kendim İstanbulluyum. İstanbulda hatlı bir minibüs alıp minibüsçülüğe başlamak istiyorum. Yada ticari taksi de olabilir. Babam rahmetli taksiciydi. Ben o yüzden minibüs satın almak istiyorum.
SORUM ŞU : Biz bu işi yapabilirmiyiz. Malum biz TSK düzeni içinde asimile olduk. 17 yıl +2 yıl okul 19 yılım geçti. Ne dersiniz.
Minübüsğn ayluk geliri bizim maaşlarumızdan cok cok iyi ama nasıl olur yapabilirmiyim o hayata uyum saglayabilirmiyim.