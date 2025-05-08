İl içi atamanın naklen mazeret atamasına etkisi

Eş ataması bekliyorum ancak idari büro bugün bana; " il içi atamaları geldi ve buradaki ... dönem personellerin hepsi farklı birimlere atanacak, sen mazeret ataması ile batıdan batıya dilekçe vermiştin, eğer mazeret ataman gerçekleşmeden seni il içinde farklı bir birime atarlarsa, mazeret ataman yapılmış gibi görüneceğinden iptal olur ve eşinin bulunduğu şehire gidemezsin, burada kalırsın" dendi. Böyle bir şey mümkün mü?
Eş ataması bekliyorum ancak idari büro bugün bana; " il içi atamaları geldi ve buradaki ... dönem personellerin hepsi farklı birimlere atanacak, sen mazeret ataması ile batıdan batıya dilekçe vermiştin, eğer mazeret ataman gerçekleşmeden seni il içinde farklı bir birime atarlarsa, mazeret ataman yapılmış gibi görüneceğinden iptal olur ve eşinin bulunduğu şehire gidemezsin, burada kalırsın" dendi. Böyle bir şey mümkün mü?