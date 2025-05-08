İl içi atamanın naklen mazeret atamasına etkisi

kardeşim böyle şey ilk defa duyuyorum sen batıdan batıya başka ile mazaret için atama istemişsin egm personel daire Bask yapacak değerlendirecek senin il içi birim değişikliğin bunun önünde bir engel değil bence bilgin olsun

kardeşim böyle şey ilk defa duyuyorum sen batıdan batıya başka ile mazaret için atama istemişsin egm personel daire Bask yapacak değerlendirecek senin il içi birim değişikliğin bunun önünde bir engel değil bence bilgin olsun