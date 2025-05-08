Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mayıs 2025 19:21
İl içi atamanın naklen mazeret atamasına etkisi

Eş ataması bekliyorum ancak idari büro bugün bana; " il içi atamaları geldi ve buradaki ... dönem personellerin hepsi farklı birimlere atanacak, sen mazeret ataması ile batıdan batıya dilekçe vermiştin, eğer mazeret ataman gerçekleşmeden seni il içinde farklı bir birime atarlarsa, mazeret ataman yapılmış gibi görüneceğinden iptal olur ve eşinin bulunduğu şehire gidemezsin, burada kalırsın" dendi. Böyle bir şey mümkün mü?


Polis3919
Aday Memur
08 Mayıs 2025 21:40
kardeşim böyle şey ilk defa duyuyorum sen batıdan batıya başka ile mazaret için atama istemişsin egm personel daire Bask yapacak değerlendirecek senin il içi birim değişikliğin bunun önünde bir engel değil bence bilgin olsun

Alpyy
Aday Memur
08 Mayıs 2025 22:00
idari büroya pek güvenemiyorum zaten. Üstyazıyı ne diye beni azarlıyorlardı bi ara. Teşekkürler
Polis3919, Dün
kardeşim böyle şey ilk defa duyuyorum sen batıdan batıya başka ile mazaret için atama istemişsin egm personel daire Bask yapacak değerlendirecek senin il içi birim değişikliğin bunun önünde bir engel değil bence bilgin olsun
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