Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


08 Mayıs 2025 21:55
Sağlık Bakanlığında Teknik Servis Sorumlusu olan arkadaşlar yardımcı olabilirler mi?

Merhaba Sağlık Bakanlığına bağlı bir kurumda Teknik Servis Sorumlusuyum. Bazı konulardayardımcı olabilen varsa sevinirim.

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