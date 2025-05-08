Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Mayıs 2025 22:28
Çocuk Yardımı Yatmıyor

Az önce bordroma baktım. Kasım 2019 doğumlu çocuğum var ancak Ekim 2023'ten beri çocuk yardımı bordroda gözükmüyor. Ne yapabilirim?

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