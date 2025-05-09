Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mayıs 2025 00:46
Yaz dönemi geçici görevlendirme konusu

Yaz sezonunda geçici olarak görevlendirmek için gerek hava alanında gerekse Hudut kapılarında personel talebine istinaden yazılar paylaşılıyor.

Bu konuda bilgisi olan öneren daha önce bu şekilde çalışmış memnun kalan var mı?

Bunun için başvuruyor nereye yapıyoruz?

Başvurmak için daha önce bu tür yerlerde çalışmış olmak ya da branşı olmak şart mı?

Özelden de yazabilirsiniz teşekkürler.

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