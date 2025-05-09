2016 Sonrası Girişli Memurlara İlave Derece Verilmesi Talebi hk.

Herkese merhaba,

Bilindiği üzere, geçmiş yıllarda memurlara ilave derece verilmesine ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmış. Bu durum ile alakalı CİMER üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (Kamu Toplu Sözleşmeler Daire Başkanlığı orada olduğu için) bir kaç kez bildirimde bulundum. Bulunduğum bildirimi aşağıya bırakıyorum. Buna benzer talepleri 2016 yılı sonrası memuriyete girmiş herkes tarafından yapılması bu durumun bu sene yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde dile getirileceğini düşünüyorum. Tabi bu durum biz kamu görevlileri için bulunan sorunlardan sadece biri. En azından bu şekilde bir talebimizin işleme alınabileceğini düşünüyorum.

Açıklamam;

Bu uygulamayla, yalnızca 15 Ocak 2016 tarihinden önce göreve başlayan memurlar ilave derece hakkından faydalanabilmiş; bu tarihten sonra ilk defa memuriyete atananlar ya da yeniden memuriyete dönenler ise bu haktan yararlanamamıştır.

Benzer şekilde ilave derece uygulaması geçmişte şu tarihlerde de gerçekleştirilmiştir:

a) 01.03.1979 tarihinde görevde veya aylıksız izinde bulunanlara, 20.02.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun uyarınca,

b) 15.10.1991 tarihinde görevde veya aylıksız izinde bulunanlara, 22.09.1991 tarih ve 458 sayılı KHK uyarınca,

c) 15.01.2005 tarihinde görevde veya aylıksız izinde bulunanlara, 02.02.2005 tarih ve 5289 sayılı Kanun uyarınca,

d) 15.01.2016 tarihinde görevde veya aylıksız izinde bulunanlara, 3. Dönem Toplu Sözleşme?nin 28. maddesi uyarınca birer derece verilmiştir.

Benim gibi 2016 yılı sonrası kamu kurum ve kuruluşlarında göreve başlayan memurların da bu kapsama alınarak ilave bir derece verilmesi, mevcut eşitsizliklerin giderilmesini ve gelecekte benzer sorunların önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Bu yıl Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, ilave derece uygulamasının kapsamının genişletilmesi adına önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Bu talebimizin ilgili görüşmelerde gündeme alınması, kamu görevlileri arasındaki adalet duygusunun pekiştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bu hususta gerekli çalışmaların yapılmasını ve uygulamaya geçirilmesi konusunda gereğini arz ederim.

Herkese iyi çalışmalar diliyorum.