Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Mayıs 2025 09:41
2016 Sonrası Girişli Memurlara İlave Derece Verilmesi Talebi hk.

Herkese merhaba,

Bilindiği üzere, geçmiş yıllarda memurlara ilave derece verilmesine ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmış. Bu durum ile alakalı CİMER üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (Kamu Toplu Sözleşmeler Daire Başkanlığı orada olduğu için) bir kaç kez bildirimde bulundum. Bulunduğum bildirimi aşağıya bırakıyorum. Buna benzer talepleri 2016 yılı sonrası memuriyete girmiş herkes tarafından yapılması bu durumun bu sene yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde dile getirileceğini düşünüyorum. Tabi bu durum biz kamu görevlileri için bulunan sorunlardan sadece biri. En azından bu şekilde bir talebimizin işleme alınabileceğini düşünüyorum.

Açıklamam;

En son 2015 yılında imzalanan 3. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereği, 15 Ocak 2016 tarihinde görevde bulunan ve daha önce ilave derece uygulamasından yararlanmamış olan kamu görevlileri; kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları ve kadro şartlarına bakılmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilmiştir.

Bu uygulamayla, yalnızca 15 Ocak 2016 tarihinden önce göreve başlayan memurlar ilave derece hakkından faydalanabilmiş; bu tarihten sonra ilk defa memuriyete atananlar ya da yeniden memuriyete dönenler ise bu haktan yararlanamamıştır.

Benzer şekilde ilave derece uygulaması geçmişte şu tarihlerde de gerçekleştirilmiştir:

a) 01.03.1979 tarihinde görevde veya aylıksız izinde bulunanlara, 20.02.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun uyarınca,

b) 15.10.1991 tarihinde görevde veya aylıksız izinde bulunanlara, 22.09.1991 tarih ve 458 sayılı KHK uyarınca,

c) 15.01.2005 tarihinde görevde veya aylıksız izinde bulunanlara, 02.02.2005 tarih ve 5289 sayılı Kanun uyarınca,

d) 15.01.2016 tarihinde görevde veya aylıksız izinde bulunanlara, 3. Dönem Toplu Sözleşme?nin 28. maddesi uyarınca birer derece verilmiştir.

Benim gibi 2016 yılı sonrası kamu kurum ve kuruluşlarında göreve başlayan memurların da bu kapsama alınarak ilave bir derece verilmesi, mevcut eşitsizliklerin giderilmesini ve gelecekte benzer sorunların önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Bu yıl Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, ilave derece uygulamasının kapsamının genişletilmesi adına önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Bu talebimizin ilgili görüşmelerde gündeme alınması, kamu görevlileri arasındaki adalet duygusunun pekiştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bu hususta gerekli çalışmaların yapılmasını ve uygulamaya geçirilmesi konusunda gereğini arz ederim.

Herkese iyi çalışmalar diliyorum.

Çok Yazılan Konular

Kamudaki Şeflerin Maaş DüzenlemesiMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriYüzde kaç zam alırız2025 Nisan maaşlarımızı yazalımFaizi ile geri istenen kıyafet yardımıEn Düşük Bekar Memur Maaşı Yoksulluk Sınırına Çıkarılmalıdır (Türk-İş 2025 Nisan Ayı: 78.292 TL)Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiÜcretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKurban Bayramı Maaşlar Hk.

Sözlük

araç muayenesi 3 hindistan pakistan savaşı 6 Kelimeler albayım kelimeler,bazı anlamlara gelmiyor. 2 yüzük parmağın işaret parmağından uzun olması 2 ödüllü fotograf yarışması son katılım 15.05.2025 3 Changes 1 1982 de Abd de universite sınavında çıkan çember sorusu 3 en çok gitmek istediğimiz romantik yerler 1 Evrenin Sonu 2 bursa 3

Son Haberler

Türkiye'nin sanayi üretimi arttı'Bağış yapan, Hukuk Üstünlüğü Endeksinde üstte çıkıyor'Liselerde Zorunlu Eğitim Süresi Kısalıyor mu? Tartışılan ModellerBorsa güne yatay başladıABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Başlıyor: Vergiler Düşebilir

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?