Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Mayıs 2025 09:43
Bt/Böte alan değişikliği

Merhabalar alan değişikliğinde dün kararnameler gelmiş. Kurum görevden ayrılma ve başlama yapması lazım. Tarihleri ne olarak yazmak gerekiyor başlama ve bitiş için


adaacakir
Aday Memur
09 Mayıs 2025 09:54

8 inde mi ayrılıp başlama bugün mü

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