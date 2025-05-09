Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Mayıs 2025 09:56
Analık iznini raporla arttırmak mümkün mü?

Ocak ayında doğum yaptım. Nisan ayında iznim bitti ve işe geri döndüm fakat bebeğim küçük olduğu için rapor alarak iznimi arttırmak istiyorum. Mümkün mü? Fikir verebilir misiniz?


hakikatsen
Aday Memur
09 Mayıs 2025 10:09

ücretsiz izin alabilirsiniz


Yondaimeminato
Daire Başkanı
09 Mayıs 2025 10:10

Heyet raporu alarak süreci uzatabilirsiniz.


nsad34
Aday Memur
09 Mayıs 2025 10:11

Alabileceğimi biliyorum. Raporla uzatmanın mümkün olup olmadığını veya ne kadar uzatabileceğimi öğrenmek istiyorum. Teşekkürler.

hakikatsen, 31 dk. önce

ücretsiz izin alabilirsiniz


hakikatsen
Aday Memur
09 Mayıs 2025 10:11

Alacağınız rapor usulsüz olacaktır. Küçücük bebeğe de bu usulsüz kazançtan gelen lokmayı yedirmezsiniz zaten. En doğrusu ücretsiz izne ayrılmanız olacaktır.


nsad34
Aday Memur
09 Mayıs 2025 10:16

Masa başı memur olduğum ve bilgisayar başında çalıştığım için doğum iznim süresince evimden çalıştım, gerektiğinde de yine doğum izni sürecimde çalıştığım kuruma giderek yapılması gereken işlerimi hallettim. Usulsüz kazanç olduğunu düşünmüyorum, zira izin süresi boyunca işlerimi başkasına devredebilirdim. Rapor alarak iznimi uzattığımda da aynı şekilde çalışmama zaten devam edeceğim. Amacım resmiyette izinli görünmek. Umarım merakınız giderilmiştir. İyi günler dilerim.

hakikatsen, 29 dk. önce

Alacağınız rapor usulsüz olacaktır. Küçücük bebeğe de bu usulsüz kazançtan gelen lokmayı yedirmezsiniz zaten. En doğrusu ücretsiz izne ayrılmanız olacaktır.


hakikatsen
Aday Memur
09 Mayıs 2025 10:20

Gerilmeyin lütfen. Herhangi bir merakım da yok sadece sorunuzu yanıtladım.


proserpin
Aday Memur
09 Mayıs 2025 10:26

tek hekim bir defada en fazla 10 gün rapor verebilir. tek hekimden alınan raporlar bir takvim yılı içinde en fazla 40 günü geçemez. 40 günün aşılması gerekiyorsa heyet raporu alınması zorunludur. heyet raporu da tek seferde en fazla 6 aydır.


nsad34
Aday Memur
09 Mayıs 2025 10:27

Çok teşekkür ederim bilgilendirme için&#127800;

proserpin, 14 dk. önce

tek hekim bir defada en fazla 10 gün rapor verebilir. tek hekimden alınan raporlar bir takvim yılı içinde en fazla 40 günü geçemez. 40 günün aşılması gerekiyorsa heyet raporu alınması zorunludur. heyet raporu da tek seferde en fazla 6 aydır.

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