Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


09 Mayıs 2025 10:19
4/A Memurken farklı bir bakanlığa geçiş

Şu an 4/A statüsünde bir bakanlıkta çalışmaktayım. 2026 KPSS'ye girip farklı bir bakanlığa ya da kuruma geçiş yapmamın önünde bir engel var mıdır? 1 yıl bekleme şartı vs. diyenler var. Bilgisi olanlar cevaplayabilirse sevinirim.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
09 Mayıs 2025 10:29

Hangi statüde geçiş yapmak istediğiniz önemli.

Örneğin şu an kadroluyken 4/b sözleşmeli ya da 399 KHK sözleşmeli herhangi bir pozisyona bekleme süresi olmadan istifa ile geçiş yapabilirsiniz. Ancak kadroluyken başka bir kadrolu unvana geçiş yapmak isterseniz burada işler değişir:

1. 6 ay önceden istifa edip bekleme süresini doldurup atanmaya çalışabilirsiniz.

2. İstifa etmeden geçiş yapmak istiyorum derseniz bunun için muvafakat gerekli. Yani geçiş yapmak istediğiniz kuruma şu an çalıştığınız kurumdan izin alarak geçiş yapmaya çalışmalısınız. Aynı ya da benzer bir kadroya geçiş yapmak isterseniz kurumlar bu durumda muvafakat vermeye pek sıcak bakmazlar personel ihtiyacını bahane ederek. Eğer bulunduğunuz kadrodan özlük hakları bakımından lehinize bir kadro olması durumunda şansınız olabilir.

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