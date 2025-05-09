4/A Memurken farklı bir bakanlığa geçiş

Hangi statüde geçiş yapmak istediğiniz önemli.

Örneğin şu an kadroluyken 4/b sözleşmeli ya da 399 KHK sözleşmeli herhangi bir pozisyona bekleme süresi olmadan istifa ile geçiş yapabilirsiniz. Ancak kadroluyken başka bir kadrolu unvana geçiş yapmak isterseniz burada işler değişir:

1. 6 ay önceden istifa edip bekleme süresini doldurup atanmaya çalışabilirsiniz.

2. İstifa etmeden geçiş yapmak istiyorum derseniz bunun için muvafakat gerekli. Yani geçiş yapmak istediğiniz kuruma şu an çalıştığınız kurumdan izin alarak geçiş yapmaya çalışmalısınız. Aynı ya da benzer bir kadroya geçiş yapmak isterseniz kurumlar bu durumda muvafakat vermeye pek sıcak bakmazlar personel ihtiyacını bahane ederek. Eğer bulunduğunuz kadrodan özlük hakları bakımından lehinize bir kadro olması durumunda şansınız olabilir.