KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


09 Mayıs 2025 12:06
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği hakkında

Selamlar, Kontrol ve Otomasyon Müh. için devlette alım oluyor mu arkadaşlar, oluyorsa hangi kurumları tavsiye edersiniz, internette hiçbir bilgi bulamadım bu bölümle ilgili.


enginar123
Aday Memur
09 Mayıs 2025 13:42

Bu bölümden atanman imkansıza yakın

Toplam 1 mesaj

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