Adalet Sen'in 150 bin liralık promosyonu kabul ediyor olması kabul edilemez !

Adale sen bankadan 150 bin liralık promosyon talep ediyor buyrun

ADALET SEN | Adalet Sen'li Ol, Adalet Sen'le Olsun!

daha temmuz zammını almadık bile 200 binden fazla memur adına bu talep yeterli mi sizce

şuanda en yüksek promosyon 138 bin lira ile mecliste ki ilerleyen günlerde bu rekor da fazlası ile geçilecektir.

Maaş Promosyonunda Yeni Rekor TBMM'de - Memurlar.Net o kadar az personeli olan meclis bile 138 bin alırkan 150 bin talep etmek nedir

200 bin personel adına yapılan bu talebi yetersiz buluyorum ek hesap faizi bile yüzde 5 küsülerde 100 bin liranın aylık faizi 6 bin liraya yaklaşırken kullandığımız krediler dosya masrafları kredi kartları zaten banka bizde fazla fazla kazanırken bu ücret düşük kalmıştır.

cte'de zaten sendikal hak yok tüm bakanlık adına bunu talep etmek doğru değil

yıl sonu enflasyon beklentisi 30-35 aralığında

2026 beklentisi ise 25 30 arasında tabi normal şartlar altında...

200 bin lira altına kabul edilen her miktar yetersizdir!