Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Mayıs 2025 12:19
Öğretmen olarak mesleğinizi değiştirme imkanınız olsa değiştirir miydiniz?

farklı bir memuriyet düşünür müsünüz


fokyay
Şef
09 Mayıs 2025 12:27

Proje okulundayım bu şekil iyi.


bulaşşıkk
Şef
09 Mayıs 2025 12:31

Altın kuru keyfin yerinde mokyay ondan burda şikayetlerini dile getirenlere sataşıp durursun tabi seni torpilli sarı sendikacı.

fokyay, 1 saat önce

Proje okulundayım bu şekil iyi.


00asude
09 Mayıs 2025 12:34

15 saat derse girip 46 47 bin almak gibisi yok bence


bulaşşıkk
Şef
09 Mayıs 2025 12:39

Çalış, kazan, oku, atan(atanabilirsen) sen de al o zaman yavrucuğum.

00asude, 1 saat önce

15 saat derse girip 46 47 bin almak gibisi yok bence


KARATEPE84
Aday Memur
09 Mayıs 2025 13:02
evet
Toplam 5 mesaj

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