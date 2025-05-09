Dergilerin Sürekli İndekslerinin Değişmesi

Merhaba

Bir dergiye indeksi daha yüksek puanlı ve kapsamı geniş diye yazı gönderdiniz. Yazınız kabul aldı, bütün sürçeleri de başarı ile tamamladınız. Eserinizi basıldı;ancak iki sene sonra dergi o indeksin kapsamından çıkarıldı ve belki Q1 ya da Q2 düzeyinden normal bir inderkse indirildi. Aradan geçen süreçte eser atıf da aldı peki şimdi indeks değeri indirilince zarar görmüyor muyuz? İyi dergiye kabul almak zaten çok zor bir de indeks derecesinin düşürürülmesi çok saçma. Bununla ilgili bir düzenleme yapmaları şart. Çocuk oyuncağı gibi. İndeksi düşürmeyecek şekilde yayın kabul et politikanı öyle belirle. Çok mu zor?