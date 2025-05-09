Sabıkalıları öğrencilerin arasına koyan bürokrat kimse istifa etsin

Biliyorsunuz bugün memurlar net sayfasında haber olarak da yayınlandı. TYP kapsamında okulda çalıştırılan şahıs, okuldaki 2 kişiyi öldürmüş.

TYP toplum yararına projesi kapsamında, sabıkalı ve sorunlu tipler okullarda asla çalışıtırılmamalı. Bu proje ilk açıklandığında herkes itiraz etti. Okullara sabıkalı kişilerin sokulmaması gerektiğini söyledi. Ama dinlemediler. Yani bunu anlamanız için illa bir olay mı yaşanmalıydı? Ayrıca okul müdürleri birçok olayı gizliyor, okulun adı kirlenmesin, soruşturma açılmasın diye olayların üstünü örtüyor. Duymadığımız daha fazla olaylar yaşanmış olabilir.

Bu projeyi MEB'e kim soktuysa görevden alınsın. TYP yi başka yerlerde uygulayın, öğrencilerin arasında değil!.. Böyle saçma uygulamaları icat eden bürokratı görevden alın ki başka bir yanlışlık daha yapıp insanaların hayatıyla ve eğitim sistemi ile oynamasın.

link: https://www.memurlar.net/haber/1135155/eski-mahkum-liseyi-basti-iki-kisi-hayatini-kaybetti.html

Not: Pangea!.. Biraz geç kaldım ama yine geldim. Bana forumda yazdımayacağını söymiştin ama bek yine yazdım. Çıldır!.. Bir dahaki sefer hangi nick ile ve ne zaman yazacağımı bekle ve çıldır!