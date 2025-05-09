Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Mayıs 2025 14:37
Sabıkalıları öğrencilerin arasına koyan bürokrat kimse istifa etsin

Biliyorsunuz bugün memurlar net sayfasında haber olarak da yayınlandı. TYP kapsamında okulda çalıştırılan şahıs, okuldaki 2 kişiyi öldürmüş.

TYP toplum yararına projesi kapsamında, sabıkalı ve sorunlu tipler okullarda asla çalışıtırılmamalı. Bu proje ilk açıklandığında herkes itiraz etti. Okullara sabıkalı kişilerin sokulmaması gerektiğini söyledi. Ama dinlemediler. Yani bunu anlamanız için illa bir olay mı yaşanmalıydı? Ayrıca okul müdürleri birçok olayı gizliyor, okulun adı kirlenmesin, soruşturma açılmasın diye olayların üstünü örtüyor. Duymadığımız daha fazla olaylar yaşanmış olabilir.

Bu projeyi MEB'e kim soktuysa görevden alınsın. TYP yi başka yerlerde uygulayın, öğrencilerin arasında değil!.. Böyle saçma uygulamaları icat eden bürokratı görevden alın ki başka bir yanlışlık daha yapıp insanaların hayatıyla ve eğitim sistemi ile oynamasın.

link: https://www.memurlar.net/haber/1135155/eski-mahkum-liseyi-basti-iki-kisi-hayatini-kaybetti.html

Not: Pangea!.. Biraz geç kaldım ama yine geldim. Bana forumda yazdımayacağını söymiştin ama bek yine yazdım. Çıldır!.. Bir dahaki sefer hangi nick ile ve ne zaman yazacağımı bekle ve çıldır!


m.r_f
Şef
09 Mayıs 2025 14:53

TYP genel olarak amacı dışında kullanılan bir uygulama, ülkemizdeki neredeyse her uygulama gibi...

A okulunda typ kapsamında çalışan sabıkalı okul saatinde okuldan çıkıyor, B okuluna gidiyor, okula giriyor, kızının sorun yaşadığı öğretmene saldırıyor. Sonuç; öğretmen başka ilçeye, sabıkalıya da "hımmm bak bi daha yapma ona göre" deniliyor.

İşkurda çalıştığım dönemde typ olayının neredeyse tamamen yandaş/yalaka takımı için kullanıldığını şahsen gördüğüm için buna şaşırmıyorum. Amacına uygun olarak yürütülse, insanlar hayata ve ekonomiye kazandırılsa sorun yok. Çalışıp hayatını kazanmak isteyen, o işi o uygulamayı hak eden insan zaten bu tür işlere asla girmez.


ingilizceci78
Aday Memur
09 Mayıs 2025 15:53

öncelikle 2 husus var

1 türkiyede suan yaklaşık 350 bin kişi aktif tutuklu.

yüzbinlerce kişi de hapis yatmıştır.

demek istediğim herkesi haose atmakla olmuyor bozuk kanunları bozuk sistemle uygulamaya çalışınca patlak veriyor.

haksız yere birini öldüren idam edilmelidir. daha bu temel kaide olmadan adalet beklemiyorum.

Allah türkiyenin hukuk sistemine beni düşürmesin amin.

İkinci husus amerikada okul basıp öğrenci öğretmen demeden katletme çok yaygın olduğu için hem personel olarak hem teçhizat olarak bir çok tedbirleri var bizde okullara ona göre inşa edip donatmaliyiz


bulaşşıkk
Şef
09 Mayıs 2025 16:01

Başka ülkede olsa bakan bile istifa eder bu durumda ama bizde şube müdürü bile istifa etmez. Suçu okul müdürüne, nöbetçi öğretmene filan atarlar.


Braweheart01
Genel Müdür
09 Mayıs 2025 16:14

typ projesini yapan ekip ile milli eğitim bakanının vakit kaybetmeden istifa etmesi gerekiyor

Toplam 4 mesaj

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