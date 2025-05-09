Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Mayıs 2025 15:23
Brüt ücrete yapılan maaş zammı net ücrete tam olarak yansımıyor

Arkadaşlar bürüt ücrete yapılan diyelim ki yüzde 15 maaş zammı net ücrete yüzde 15 olarak yansımıyor mu kesintiler vesaire daha düşük mü oluyor ?

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