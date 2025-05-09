Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Mayıs 2025 16:16
Her yıl yayınlanan kılavuzda 3 yılı 31 aralığa kadar doldurma

2.5 yıl fiili hizmetim var eşim il merkezinde ben 180 km uzaklıkta dış ilçedeyim eşimin yanına gitmek için tayin isteme durumum nasıl olur yardımcı olabilecek

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