Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Mayıs 2025 16:19
İcra Müdür Yardımcılığından İstifa Etmek

Değerli arkadaşlar herkese selamlarımı sunuyorum. İki yıldır İcra müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Mesleğin mali sorumluluğu ve stresi yüzünden neredeyse sağlığımı kaybedecek noktaya geldim. İşe kafa yormaktan ve stresten herhangi bir sınava da hazırlanamıyorum. İstifa edip yeniden başka bir sınava hazırlanmak istiyorum ancak hayat şartları yüzünden bu konuda da kesin bir karara varamıyorum. İstifa etmiş ve tekrardan KPSS çalışıp başka memuriyete geçmiş arkadaşlarımız var mı aramızda

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