Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Mayıs 2025 18:20
Enflasyon farkı tahminleri alalım

mayıs % 2

Haziran % 1 çıkar bize de % 15 kalır.

Çok Yazılan Konular

Kamudaki Şeflerin Maaş DüzenlemesiYüzde kaç zam alırızMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriFaizi ile geri istenen kıyafet yardımıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2025 Nisan maaşlarımızı yazalımÜcretli doğum izni 1 yıla çıkıyorEn Düşük Bekar Memur Maaşı Yoksulluk Sınırına Çıkarılmalıdır (Türk-İş 2025 Nisan Ayı: 78.292 TL)Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKurban Bayramı Maaşlar Hk.

Sözlük

Sonra bir gün dedim ki. 3 Müslüm Gürses ten geceye bir şarkı bırak 1 Talat Paşanın postacı olması 1 yüzük parmağın işaret parmağından uzun olması 2 Kinglordzio 2 akran zorbalığı 5 ben ben isem ben benimdir 2 güne bir söz bırak 4 kızların askerlik yapmaması 2 olmazsa olmazınız nedir? 4

Son Haberler

Fenomen Murat Övüç'e hapis talebiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı:Öğretmen çift 1'i Afgan uyruklu, 2 çocuğa yuva olduMotosiklet traktöre ok gibi saplandı: 3 ölüBorsa günü yükselişle tamamladı

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?