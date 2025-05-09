Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Mayıs 2025 20:45
Vakifbank ihtarname

Merhaba arkadaşlar. Vakifbank skylimit kullanıcısıyım. Son aylarda ilk isime ek olarak çalıştığım ikinci iş yerim iflas etti ve gelirim düştü. Farkli bankalarda da kredilerim ve kartlarim vardi. Vakifbanktaki kredimi 2 aydır odeyemedim. Yapilandirma teklif ettiler ama o zamn kredi taksitleri maaşımı bile aşıyor. Sorum şu: Bu ay gelen ihtarname de geciken 2 taksitiniz var ödeyin diyorlar. 1 tanesini bu ay odeyecektim zaten. 2 ay geriden ödeyince banka icraya verir mi yoksa yasal bekleme süresi 90 günü beklerler mi? Zaten kredim eylülde bitiyor. Bu yüzden yapılandırmak istemiyorum. Tecrübesi olan arkadaşlar cevap yazabilir mi? Ne yapmaliyim? Üzerime kayıtlı birsey yok suanlik.


E.Kayı Han
Editor
09 Mayıs 2025 21:02

90 gün geçmeden icra takibi başlatamazlar rahat olun.

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